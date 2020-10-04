Доктор Мясников назвал неожиданные причины болезни сердца Фото: Александр ГЛУЗ

Пародонтит может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Такую необычную причину болезни сердца назвал телеведущий и врач Александр Мясников.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» специалист рассказал, что речь идет о воспалении окружающих тканей зуба, которое может стать «самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов».

Мясников уточнил, что пародонтит может привести к возникновению онкологических заболеваний. По его словам, гигиена полости рта является не косметическая процедура, а необходима для профилактики серьезных болезней.

Напомним, ранее доктор Мясников рассказал, какие народные средства являются самыми опасными. Эксперт сообщил, что некоторые из них могут пагубно влиять на здоровье. Так, небезопасным может быть даже использование марганцовки.