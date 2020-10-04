Об опасности женских сумок рассказал Роспотребнадзор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил об опасности женских сумок, которую он назвал идеальное место для скопления и размножения возбудителей опасных заболеваний.

«Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы - возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», - приводит слова эксперта радио Sputnik.

Лебедев отметил, что сумка подвержена попаданию различных микроорганизмов из-за частых касаний немытыми руками, возможных контактов с полом, а также скамейками, столами и многими другими грязными поверхностями. Кроме того, этот аксессуар не так часто чистят и моют.

Также в женской сумочке есть предметы, собирающие на себе многие опасные микробы. К ним относятся кошелёк, ключи, телефон, пилочка для ногтей, губная помада, крем для рук и тушь для ресниц.

Для того чтобы устранить микробы, Лебедев советует держать сумку в чистоте, протирать ее антисептическим раствором, а также стараться вешать ее на вешалку или крючок.