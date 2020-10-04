Меркель в разговоре с Пашиняном поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поддержала совместное заявление по Нагорному Карабаху президентов России, США и Франции, Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, в котором три лидера осудили эскалацию насилия в регионе, призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Как сообщил представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, в ходе разговора, который состоялся в минувшую субботу, 3 октября, Меркель выразила свою обеспокоенность продолжающимися столкновениями в регионе и ростом числа жертв, а также подчеркнула, что все стороны конфликта должны незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Немецкий канцлер также высказалась за согласование гуманитарной паузы для выноса тел погибших военных из зоны боевых действий.