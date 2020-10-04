Как овощи превращаются в яд, рассказал диетолог Фото: Евгения ГУСЕВА

Неправильное хранение и приготовление овощей может превратить полезный продукт в настоящий яд для человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат могут вызвать расстройства нервной или мочевыделительной системы. Сырую или недоваренную фасоль может стать причиной отравления, а при неправильном хранения, в ней могут накапливаться грибки.

Соломатина отметила, что при наличии хронических заболеваний следует исключить из рациона ряд овощей, в том числе все виды капустных и крестоцветных, которые блокируют усвоение йода и не рекомендуются тем, у кого есть проблемы со щитовидной железой.

Острые овощи, особенно редька, редис могут быть опасны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения.

«Та же свекла накапливает много нитратов, шпинат, петрушка, капуста, особенно кочерыжка, морковь, огурцы. При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты. Особенно это опасно беременным, плод может испытывать гипоксию», – предупредила эксперт в интервью радио Sputnik