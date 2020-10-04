Секрет идеальной варки яиц назвали в Китае Фото: Анастасия ШАРОВА

В Китае рассказали о способе варки яиц, благодаря которому их вкус будет нежным, а очистить от скорлупы будет легко.

Пользователь китайского портала Sohu Юэ Цинь сообщил, что существует много способов приготовления яиц, но для сохранения большинства питательных свойств их необходимо сварить. Однако при варке многие допускают ошибку.

По словам автора статьи, эта ошибка - класть яйца сразу в кастрюлю. Юэ Цинь заявляет, что вареные яйца получаются идеальными, если не опускать их сразу же в кипящую воду, а сначала подержать в холодной воде на протяжении десяти минут, и советует проделать ту же процедуру после варки следует.

Как пишет Юэ Цинь, такой способ приготовления позволит вкусу яиц не испортиться, а скорлупа легко очищается. Кроме того, белок и желток внутри остаются нежными.

Напомним, ранее диетологи посоветовали есть яйца перед сном, чтобы не толстеть. По словам экспертов, этот продукт поможет поддержать нормальный уровень сахара до утра.