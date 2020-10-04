Главы МИД Армении и дипломатии Евросоюза обсудили ситуацию в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

Как отметили в ведомстве Мнацаканян заявил Боррелю, что в регионе Азербайджан использует вооружения разных калибров, «специально атакуют мирное население и гражданскую инфраструктуру, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям». Кроме того, министр «выразил глубокую озабоченность» по поводу позицию Турции, которая готова поддержать Баку, «в том числе посредством отправки в Азербайджан иностранных террористов».

Напомним, очередное обострение многолетнего территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, призывали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров. Накануне Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что «во всех отношениях» поддерживает это заявление.