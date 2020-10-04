Азербайджан сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Гянджа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерства иностранных дел Азербайджана сообщило о гибели одного и ранении четырех мирных жителей в результате обстрела города Гянджа на западе страны.

«В результате нанесения армянской стороной ракетного удара по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб один, ранены четверо мирных граждан», - говорится в заявлении на странице Twitter азербайджанского МИД, где отметили, что город нанесен большой ущерб.

Азербайджан сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как писал сайт kp.ru, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что нанесли удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, и уничтожили военный аэродром в Гяндже, в ответ на ракетные обстрелы столицы НКР Степанакерта со стороны Азербайджана.

Баку обвинил в обстреле города Гянджи военных Армении. Ереван в свою очередь сообщил, что не ведет никаких обстрелов по населенным пунктам Азербайджана.