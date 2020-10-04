Самые популярные валюты для сбережений в России назвали банки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вкладчики крупных банков России хранят большую часть сбережений в рублях. Об этом рассказали представители крупных кредитных организаций страны.

Как правило, в рубле россияне хранят 89 процентов своих сбережений. Остальные средства размещают в евро и долларах. В экзотических валютах хранят деньги крайне редко. Кроме того, встречаются фунты стерлингов, швейцарские франки, китайские юани и японские иены.

В «Русском стандарте» хранится 98,6 процента сбережений в рублях, а в евро или долларах - остальные 1,4 процента. В Абсолют банке 95 процентов являются рублёвыми вкладами. В долларах хранят около 4 процента, в евро – 1 процент. В МКБ в рублях находится примерно 92 процента, в иностранной валюте - около 8 процентов.

В Газпромбанке находится 88,41 рублевых вкладов в рублях, а в долларах и евро 9,79 и 1,8 процента, соответственно. В Промсвязьбанке в рублях хранятся примерно 81 процентов средств, а в валюте – 19 процентов.

Уралсиб отметил, что с августа этого года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться. Доля рублевых вкладах составляет 82 процент, долларов и евро 14 и 4 процента соответственно, и около 0,2 процента занимают фунты стерлингов, швейцарские франки и иены, передаёт РИА Новости.