Азербайджан заявил, что глава Нагорного Карабаха «тяжело ранен»

Араик Арутюнян Фото: Facebook

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что глава непризнанной Нагорно-Карабкской республики Араик Арутюнян получил «тяжелое ранение» в результате удара азербайджанских вооруженных сил.

«В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», - утверждает помощник азербайджанского лидера, отметив, что «других сепаратистов ждет та же участь».

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна опроверг заявления о его ранении, передает РИА Новости.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. В воскресенье, 4 октября, Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле городов Тертер и Физули со стороны Степанакерта. Через некоторое время в НКР заявили о ракетном обстреле их столицы. Минобороны Армении сообщило, что под обстрелом оказались и гражданские объекты.

Позже Нагорно-Карабахской республики сообщила об ответном обстреле военных объектов Азербайджана. В Баку заявили о гибели мирного жителя в результате обстрела Гянджа.