В Минске милицию перевели в усиленный режим из-за анонсированных акций протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске милиция переведена на службу в усиленном режиме в связи с анонсированными акциями протеста. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Белоруссии.

«Сотрудники внутренних дел … несут службу в усиленном режиме для пресечения противоправных действий со стороны граждан, которые участвуют в акциях протеста», - приводит РИА Новости заявление пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова..

Как передает Sputnik, в центре белорусской столицы закрыты восемь станций метро. Как уточняет издание, на синей ветке закрыты станции Площадь Ленина, Площадь Коласа, Площадь Победы и Октябрьская, на красной - Немига, Купаловская, Молодежная и Фрунзенская. Поезда на станциях идут без остановки, они закрыты для посадки и высадки.

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента республики, на которых по данным ЦИК страны победил Александр Лукашенко. Инаугурация белорусского лидера состоялась накануне 23 сентября.