Нападающий "Локомотива" Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов получил повреждение, из-за которого не смог попасть даже в заявку своей команды на матч 10 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Сегодня, 4 октября, "Локо" играет в Москве на своем поле с "Химками".

- Фёдор Смолов накануне получил небольшое повреждение на предматчевой тренировке и пропустит сегодняшнюю игру, - сообщили в пресс-службе московского "Локомотива".

Федор Смолов, напомним, находится в числе тех, кто получил вызов в сборную России на ближайшие матчи. В начале октября наши проведут товарищеский поединок с Швецией и встречи Лиги Европы против Венгрии и Турции.

Напомним: "Локомотив" после 9 игр с 15 очками занимаем пока 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Химки" с 6 баллами - на 14 месте. В лидерах - "Спартак" и "Зенит". Два топ-клуба набрали по 21 баллу после 10 игр, но питерцы стоят выше по дополнительным показателям.

Сайт KP.RU рассказывает об игре "Локомотив" - "Химки" в режиме онлайн-трансляции.