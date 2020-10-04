В Минпросвещения рассказали о заболевших коронавирусом учителях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около одной тысячи учителей в первую неделю сентября заболели коронавирусной инфекцией, и не вышли на работу Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

«Действительно, сегодня те цифры, которые вы привели, подтверждаются. Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», - сказал замминистра, комментируя письмо главы Роспотребнадзора Поповой, в котором говорится о тысячи заболевших врачей.

Как писал сайт kp.ru, Басюк также рассказал о том, на сегодняшний день на карантине находится около трех процентов российских школ, при этом около половина из них по причине ОРВИ. Кроме того, замминистра сообщил о проработки нового норматива оплаты труда учителей, что поможет определить их минимальную зарплату, а также законодательно закрепить определение компенсирующим выплатам для учителя.