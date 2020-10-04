Жириновский – молодежи: «Целоваться и обниматься на дискотеках только после анализов на коронавирус»

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик Владимир Жириновский порекомендовал молодежи вести после знакомства вторую половинку в больницу. И только после анализов на коронавирус, по его мнению, можно целоваться и обниматься на дискотеках.

- Понравились вы – в поликлинику, - сказал он в эфире радио «КП». - Сейчас анализ – 15 минут. Из вены. Самый жесткий анализ. Через 15 минут вам говорят: нет у вас заболевания. Целуйтесь, обнимайтесь. При этом дальше – делайте прививку. И сделали оба прививку – все, к вам эта зараза больше не пристанет. Для начала поцелуев-обниманий полно центров в Москве и по всей стране, где через 15 минут экспресс-анализ. Есть анализ из пальца – еще проще. Моментально пластинка покажет.

Жириновский согласился, что это трудный вариант для новых любовных знакомств.

- Согласен, конечно, тяжело. Там страсти какие-то, симпатии. Начинать с того, что пойдем сперва анализ сдадим? Это проблема. Молодые даже не знают, что они заразились. У них проходит в наилегчайшей форме. Никаких последствий. Никаких симптомов. Только анализ покажет, что они болеют сейчас или у них уже антитела. Наличие антител не означает, что этот человек в полной безопасности. Он может снова заразиться. И он продолжает оставаться носителем инфекции, - отметил он.

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