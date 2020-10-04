Когда в России снимут ограничения по коронавирусу, рассказал специалист Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Частичные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут сохраниться в России еще на один-два года. Так считает вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов, уточнив, что речь не идет о жестких ограничениях, которые могут негативно сказаться на экономике страны.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», - сказал эксперт в беседе с URA.RU

Вирусолог также отметил, что на данный момент ученые не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, с началом осени в стране стало расти число новых случаев заражения коронавирусом. В воскресенье, 4 октября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом впервые с 15 мая превысил десять тысяч.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев предположил, что борьба с инфекцией может затянуться до конца следующего года. Однако по словам специалиста, предстоящие вспышки не будут сильными, и количество зараженных не превысят показатели весны текущего года.