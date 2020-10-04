Геннадий Онищенко рассказал, чем опасен метод, которым лечат Трампа от коронавируса

Трамп входит в возрастную группу риска по коронавирусу и у него есть лишний вес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-главсанврач, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал, что может угрожать президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом. Он оценил методы лечения и процедуры, которыми пользуются американские медики, чтобы восстановить здоровье президента.

«Американские медики - это квалифицированные специалисты военного госпиталя. Коктейль из антител – это не что иное, как гамма-глобулин, это плазма, взятая у переболевших людей. Они введены пациенту как пассивный иммунитет. Дай Бог, чтобы врачи тут не прошляпили и не заразили его каким-нибудь гепатитом В или, не дай господи, дельтой, что еще хуже. Потому что это опасно – от одного человека другому переливать кровь», - сказал специалист.

Он отметил, что президент США попадает в группу риска, и его избыточный вес может сказаться на лечении.

«Трамп из возрастной группы риска, ему 74 года, у него есть лишний вес. Значит, у него уже разбалансированная эндокринная система. Тем более при том напряжении, в котором он работает», - сказал Онищенко.

Напомним, что Дональд Трамп сам сообщил, что у него и его супруги выявили коронавирус. Президент был госпитализирован. 3 октября врачи Белого дома заявили, что в данный момент глава государства чувствует себя хорошо, но опасный период еще не миновал.