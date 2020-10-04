«Такое безобразие допустить»: Онищенко назвал, кто виноват в заражении Трампа коронавирусом

Заражение президента США коронавирусом можно было бы избежать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-главсанврач, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал, что может угрожать президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом. Он рассказал, кто виноват в том, что глава Белого дома заразился опасной инфекцией.

«Конечно, службе безопасности президента США надо всем оторвать головы. Такое безобразие допустить, чтобы глава государства оказался контаминирован [заражен], причем системно контаминирован, потому что эта дама, от которой он заразился, постоянно была рядом с ним», - сказал Онищенко.

Напомним, что несколько дней назад президент США сам сообщил о том, что его тест на коронавирус оказался положительным. Лечащие врачи президента 3 октября сообщили, что глава государства чувствует себя хорошо, но опасный период еще не пройден. Их слова позднее подтвердил и Трамп, поблагодарив медиков центра Уолтера Рида.