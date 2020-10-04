Аномальное тепло ожидается на следующей неделе в ряде регионов России

Аномальное тепло ждет россиян на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие дни синоптики ожидают аномально теплую погоду на большей части европейской территории РФ. Так, температура будет примерно на 2-5 градусов выше климатической нормы в Подмосковье, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Брянской и других областях, сказали в Гидрометцентре.

Наибольшее потепление ожидается на западе, в том числе в столичном регионе и Ленобласти.

При этом в Москве 5 октября ожидается облачная погода, в Подмосковье возможны дожди, сообщает ТАСС.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда» уже сообщал о том, что бабье лето в 2020 году задержится до середины октября в большинстве регионов России. Он отметил, что жители столичного региона могут смело расчитывать на сухую и солнечную погоду. Временами будут кратковременные дожди, но температура преимущественно будет достаточно высокой.