С чем связан рост числа инфицированных коронавирусом в России, рассказал инфекционист

Соблюдение карантинных правил поможет сократить риски заболеть коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, с чем связан рост инфицированных коронавирусом в России.

«Это нормальная ситуация для осени. Каждая осень для инфекционистов – такой сенокос (в плохом смысле), потому что все съехались, школьники пришли в школу, принесли всё из дома, куда приехали родители со всех концов нашей планеты. И потом они всё это разнесли домой, то есть все родители через школьников обменялись. Плюс студенты вышли на учебу, а работники вернулись в офис... Поэтому осенний пик ожидаемый, и не только по коронавирусу, это и по кишечным инфекциям, и по гепатитам, и даже по вшам и чесотке. Мы работаем в полном объеме, и ничего особенного нет», - сказал специалист.

Он отметил, что меры, которые были приняты ранее, дали положительный результат, который помог снизить уровень заболевших COVID-19. Жемчугов считает, что возвращение некоторых ограничений поможет снизить риски и новый пик заболевших в стране. Специалист считает, что в нынешней ситуации власти страны мягко предостерегают граждан и советуют соблюдать карантинные меры, связанные с коронавирусом.

«Конечно, изоляция – это не тот карантин, который был, допустим, при Чингисхане, когда чумные города выжигали напрочь, со всем, что там есть. Есть идеал карантина советского периода, когда была холера или оспа, когда войска, автоматчики и все прочее. Вот это карантин, муха не пролетит. Сейчас власти мягко увещевают, чтобы снизить пик напряженности», - сказал Жемчугов.

По данным оперштаба, в России за весь период пандемии выявлено 1 215 001 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 21 358 пациентов. Победить COVID-19 смогли 979 143 человека.