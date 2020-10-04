Обстрел города Гянджа: Азербайджан сообщает о 32 раненых

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов погиб один человек, еще 32 получили ранения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор республики Азербайджан Кямран Алиев сообщил в воскресенье, 4 октября, что в результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе страны погиб человек, еще 32 получили ранения.

«Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар погиб, 32 человека получили ранения», — заявил генпрокурор.

Алиев подчеркнул, что инфраструктуре города и жилым домам был нанесен большой ущерб. На месте трагедии работают оперативники и следователи.

Он также подчеркнул, что данные предварительной следственной проверки подтвердили факт умышленного убийства мирных жителей главой непризнанного Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, нарушившим правила Женевской конвенции. В связи с этим Генпрокуратура Азербайджана завела против него уголовное дело по 15 статьям.

Гянджа является вторым по величине городом Азербайджана, в нем проживают более 500 тыс. человек. Атака на город Гянджа была совершена 4 октября. Позднее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что это он отдал приказ ударить по Гяндже. Он же приказал и прекратить атаку.