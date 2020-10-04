Азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил, сообщил Алиев

Вооруженными силами Азербайджана был взят под контроль город Джебраил (Мехакаван) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в воскресенье, 4 октября, в своем Twitter о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и нескольких сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района», - написал Алиев.

Город Джебраил находился под контролем армянских сил с августа 1993 года.

Ранее стало известно, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз и еще семь населенных пунктов в трех районах вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Через несколько он перерос в военные действия.

Минская группа ОБСЕ более 28 лет пытается сдерживать вооруженное сопротивление между двумя враждующими странами.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.