Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана заявил, что Армения должна предложить подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь, если Ереван предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены», - сказал президент в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Напомним, что Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Согласно данным ведомства, есть погибшие и раненые.

Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели мобилизацию и военное положение.

Ряд стран призывает воинствующие стороны сесть за стол переговоров. Так, Россия, Франция и США советуют прекратить огонь и решить исторический вопрос мирным путем.