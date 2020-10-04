Коронавирус у Дональда Трампа: помощник рассказал о его состоянии 4 октября

Трамп не планирует передавать полномочия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS 4 октября сообщил о состоянии Дональда Трампа.

«Президент чувствует себя очень хорошо, он на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе, но я думаю, что он останется в (военно-медицинском) центре имени Уолтера Рида по крайней мере на какое-то время», — сказал он.

О'Брайен отметил, что на данном этапе лечения передачу полномочий американский лидер не рассматривает.

Несколько дней назад глава Белого дома сам сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Тест президента и первой леди показал положительный результат. В субботу врачи дали положительную оценку здоровью Трампа, однако отметили, что опасный период еще не пройден. Сам же Трамп подтвердил сообщение врачей и поблагодарил специалистов медицинского центра Уолтера Рида.