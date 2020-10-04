Умер Кэндзо Такада - создатель Kenzo скончался от коронавируса

Дизайнер скончался от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Кэндзо Такада - основатель люксового бренда Kenzo. Дизайнер скончался от коронавируса на 82-м году жизни.

О смерти японского дизайнера и основателя популярного бренда Kenzo Кэндзо Такада стало известно в воскресенье, 4 октября, об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Дизайнер скончался в больнице во Франции.

Президент и генеральный директор подразделения моды концерна LVMH Сидни Толедано выразил соболезнования родственникам и назвал его «великим дизайнером и отличным парнем».

Кензо Такада родился в 1939 года в Химэдзи на острове Хонсю. Он изучал моду в Токио, а позже переехал в Париж.

Через пять лет после переезда в столицу Франции Кэндзо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды.

Дом Kenzo, в котором Такада был ведущим дизайнером стал выпускать не только коллекции для женщин, но занялся разработкой одежды для мужчин и детей.