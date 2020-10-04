Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении пути урегулирования конфликта в Карабахе

Лавров выразил обеспокоенность количеством жертв в зоне в результате нагорно-карабахского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресение, 4 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию и пути решения конфликта в зоне непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне конфликта», - сообщили в дипведомстве.

Лавров выразил озабоченность ростом числа жертв среди мирного населения в зоне конфликта между Армение и Азербайджаном, сообщает ТАСС.

«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня», - отметили в МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что РФ готова содействовать урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Власти Азербайджана и Армении ввели военное положение и мобилизацияю. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе, среди гражданского населения. Страны ОБСЕ призывают враждующие стороны к мирному урегулированию конфликта.