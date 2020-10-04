Лукашенко опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Белоруссии

Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 4 октября, президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и проинформировал его о ситуации в Нагорном Карабахе.

Во время разговора Лукашенко «опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси».

Белорусский лидер отметил, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не было, сообщил Sputnik Беларусь.

Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе.

В ведомстве сообщили о погибших среди мирных жителей и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция и США призвали стороны к сдержанности.