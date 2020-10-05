Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 5 октября 2020 года

По данным на 5 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального хорошее. Политик проходит реабилитацию в немецкой клинике "Шарите", где ранее лечился. Фото: REUTERS

По данным на 5 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального хорошее. Политик проходит реабилитацию в немецкой клинике "Шарите", где ранее лечился.

Пока оппозиционер получает лечение российские дипломаты просили своих коллег из Германии обеспечить консульский доступ к пациенту. В МИД ФРГ ответили отказом.

Тем временем Генпрокуратура РФ передала Германии уже четвертый запрос по делу Навального. Предыдущие остались без ответа.

- По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения, - заявили в ведомстве.

В Кремле и Государственной думе выразили мнение, что политик "работает с западными спецслужбами".

- Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Его [Навального] арестовать нужно немедленно! Как только он сойдет с самолета в «Шереметьево» из Берлина или из другой столицы, немедленно арестовать! – призвал глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио "Комсомольская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников разнёс Навального за оскорбления омских врачей

Известный врач напомнил оппозиционеру, кто спас ему жизнь (подробности)