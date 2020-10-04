В Армении заявили, что армия страны уничтожила 13 единиц бронетехники, три самолета и беспилотник противника

Ованнисян заявил, что информация о захвате поселений Матагис и Джебраил является ложной
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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнсян на брифинге в воскресенье, 4 октября, заявил, что ВС Азербайджана в ходе боевых действий в зоне Нагорного Карабаха потерял 400 военнослужащих, а 700 военнослужащих противника получили ранения.
Ованнисян отметил, что за сегодняшний день уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотник.
Ованнисян заявил, что информация о захвате поселений Матагис и Джебраил является ложной, сообщает Sputnik Карабах.
«Если они захватили Матагис, то почему бы Алиеву (президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - ред.) не отправиться туда? У нас есть обоснованные подозрения, что он находится в информационной блокаде и не знает, что происходит на передовой», - сказал Ованнисян.
Ранее, в воскресение, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление, согласно которому ВС страны взяли под контроль еще 9 сел в районе Карабаха.
Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе.
Ведомство сообщило, что в ходе боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.
Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.
Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Территориальный конфликт двух стран начался в 1988 году и продолжается до сих пор. .