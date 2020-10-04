Врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса

Cидром MIS-A может оказаться заболеванием, проявляющимся у инфицированных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфекционист Николай Малышев, 4 октября, сообщил, что новый воспалительный синдром MIS-A, связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19.

«Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — сказал он РБК.

Накануне стало известно, что американские ученые выявили у взрослых, заболевших коронавирусом, сидром MIS-A, который прежде находили у детей.

Его коллега Валерий Безносенко отметил, что это происходит потому, что сам вирус изучен не до конца. Из-за этого специалисты не могут точно определить является ли новый сидром последствиями коронавируса или же отдельно проявившимся на фоне него заболеванием.

Ученые провели исследование и выявили, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Сидром ранее был зафиксирован только у детей и подростков. Он вызывает аритмию и боли в животе.