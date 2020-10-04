Силы Черноморского флота следят за британским эсминцем «Дрэгон»

Силы Черноморского флота следят за эсминцем «Дрэгон» ВМС Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы Черноморского флота следят за эсминцем «Дрэгон» ВМС Великобритании, зашедшим в акваторию Черного моря.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца «Дрэгон» ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября 2020 года в акваторию Черного моря», - сказали в центре журналистам, передает ТАСС.

Ранее поступило сообщение, что американский эсминец «Рузвельт» находился в Черном море. Было отмечено, что он пришел для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО.

Флот ВСМ США 15 сентября сообщил о том, что эсминец «Рузвельт» направляется в Черное море.

В национальном центре управления обороной РФ отмечают, что «Рузвельт» стал шестым по счету американским кораблем, который зашел в Черное море с начала 2020 года.