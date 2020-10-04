Подозреваемые в шпионаже иностранцы задержаны СНБ Армении

Полиция в Армении задержала иностранцев, которые могут быть причастны к шпионажу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в воскресенье, 4 октября, сообщила о задержании иностранных граждан. Представители СНБ подозревают их в шпионаже. Сообщается, что задержание произошло благодаря бдительности граждан страны и оперативной работе сотрудников полиции.

«В результате оперативно-следственных действий были получены сведения, собранные иностранными гражданами о военной технике, вооружениях, дислокации воинских подразделений, мобилизации. Этих данных было достаточно для заключения задержанных лиц под стражу», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Специалистам службы национальной безопасности предстоит провести масштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в связи с совершением данного преступления. Оперативниками будет выявлен возможных круг лиц. Подозреваются, как иностранные граждане, так и граждане Армении, подчеркнули в службе национальной безопасности.

В данный период Армения и Азербайджан ведут военные действия в Нагорном Карабахе, территориальный конфликт начался в 1988 году.

Власти обеих стран ввели военное положение и мобилизацию. Россия, Франция и США призвали враждующие стороны сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить кровопролитие.