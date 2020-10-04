Футболист Роман Широков сообщил, что находится под подпиской о невыезде

Футболист находится под подпиской о невыезде. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Бывший футболист Роман Широков, 4 октября, сообщил журналистам, что находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.

«А что мне на эту тему высказываться? Пусть возбуждают [дело]. Когда все закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю», - сказал спортсмен.

Напомним, что в августе, в ходе матча любительского турнира, спортсмен избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку за брань на поле.

Позднее, в сентябре, московской полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Футболисту грозит штраф в размере 40 тысяч рублей или же 480 часов обязательных работ либо год исправительных работ или четыре месяца ареста. На данный момент обвинение Роману Широкову еще не предъявлено.

Сам спортсмен извинился перед арбитром на своей странице в социальной сети.