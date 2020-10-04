В Москве за сутки скончались 27 пациентов с COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались 27 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения вируса среди населения увеличилось до 5 370. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в оперштабе.

Напомним, общее число инфицированных covid-19 в мире превысило отметку в 35 миллионов. Специалисты, в том числе эксперты Всемирной организации здравоохранения, призывают граждан следовать рекомендациям: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также, чтобы минимизировать риски заражения следует по возможности перейти на удаленный режим работы.

Ранее сайт kp.ru писал, что, согласно результатам исследований, вторая волна коронавируса достигнет своего пика в России до Нового года. У истоков этого предостережения стоят математические модели, которые были созданы еще во время распространения "испанки".