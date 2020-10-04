Генпрокуратура Азербайджана сообщила о пяти раненых после обстрела Армении Фото: REUTERS

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела Армении по Мингечевиру.

По данным ведомства, пострадавшие госпитализированы в медучреждения. Отмечается, в населенном пункте, по которому велся обстрел, расположены крупный водный резервуар и электростанция.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он считает, что это возможно, если Ереван предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывался, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть поднят на обсуждении в рамках Минской группы ОБСЕ.

Сайт kp.ru писал, что в конце сентября между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся конфликт относительно непризнанной Нагорно-карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения.