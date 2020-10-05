Названы города России с самой высокой зарплатой Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей в месяц в трех российских городах. Больше всего зарабатывают граждане в северных регионах страны.

Согласно рейтингу городов, самые высокие доходы в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде, а наиболее низкие в Шахтах(28,5 тысячи), Махачкале (29,8 тысячи) и Элисте (29,9 тысячи). Провели исследования и составили рейтинг РИА Новости.

Рейтинг городов России по уровню зарплат-2020:

1. Москва (103,1 тысячи)

2. Южно-Сахалинск (97,4 тысячи)

3. Салехард (94,9 тысячи)

4. Сургут (77 тысяч)

5. Ханты-Мансийск (75,4 тысячи)

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