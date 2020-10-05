Зараженный коронавирусом Трамп вышел из больницы поприветствовать сторонников Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп, который недавно оказался заражен коронавирусом и госпитализирован, покинул больницу.

Сообщается, что лидер США оправился поприветствовать своих сторонников. Для этого глава государства проехался на автомобиле мимо толпы, которые пришли выразить ему свою искреннюю поддержку, пишет NBC. В качестве жеста радости и приветствия Трамп помахал всем рукой.

Отмечается, что в машине кроме самого президента во время поездки были еще другие люди.