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Зараженный коронавирусом Трамп вышел из больницы поприветствовать сторонников

Глава США помахал им присутствовавшим рукой
Юлия КЕКОВА
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Зараженный коронавирусом Трамп вышел из больницы поприветствовать сторонников

Зараженный коронавирусом Трамп вышел из больницы поприветствовать сторонников

Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп, который недавно оказался заражен коронавирусом и госпитализирован, покинул больницу.

Сообщается, что лидер США оправился поприветствовать своих сторонников. Для этого глава государства проехался на автомобиле мимо толпы, которые пришли выразить ему свою искреннюю поддержку, пишет NBC. В качестве жеста радости и приветствия Трамп помахал всем рукой.

Отмечается, что в машине кроме самого президента во время поездки были еще другие люди.