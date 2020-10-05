Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина из американского города Детройт, штат Мичиган, отсидел 26 лет в тюрьме за преступление, которого он на самом деле не совершал.

Ласино Гамильтон в возрасте 19 лет оказался главным подозреваемым по делу об убийстве. В июне 1994 года Уилла Байас была найдена застреленной в своем доме, а Ласино спустя два года все же посадили за решетку. По решению суда ему назначили 80 лет с правом условно-досрочного освобождения только через 50 лет.

Позже его удалось реабилитировать благодаря проведению ДНК-экспертизы. Об этом сообщает издание Detroit News.

До этого Гамильтон не раз заявлял, что не совершал жестоко преступления, однако суд признал его виновным. Основанием для этого послужили показания другого заключенного, который хотел "скостить срок" и оклеветал невиновного человека.

Сейчас осужденный за чужое преступление Ласино на свободе. Теперь он планирует участвовать в работе над реформированием судебной системы, чтобы подобные ситуации не повторялись.