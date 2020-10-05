Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал

Мужчина из американского города Детройт, штат Мичиган, отсидел 26 лет в тюрьме за преступление, которого он на самом деле не совершал.

Ласино Гамильтон в возрасте 19 лет оказался главным подозреваемым по делу об убийстве. В июне 1994 года Уилла Байас была найдена застреленной в своем доме, а Ласино спустя два года все же посадили за решетку. По решению суда ему назначили 80 лет с правом условно-досрочного освобождения только через 50 лет.

Позже его удалось реабилитировать благодаря проведению ДНК-экспертизы. Об этом сообщает издание Detroit News.