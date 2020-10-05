Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время Армения начала все больше стремиться к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь Еревану в критической ситуации. Такое мнение выразил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обострение ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.

- Одно дело - оттягивать Армению от России, это - любимое дело. И совсем другое - встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы, - высказался Пушков.

Напомним, в сентябре между Арменией и Азербайджаном снова разгорелся конфликт относительно непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения.

Тем временем, Россия и ряд других стран призвали глав воющих стран немедленно прекратить огонь и выступили за решение вопросов дипломатическим путем, за столом переговоров.