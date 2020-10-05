Ученые вскрыли саркофаг в Египте с захороненной 2700 лет назад мумией Фото: REUTERS

Группа египетских археологов-исследователей обнаружила в комплексе Саккара под Каиром 59 саркофагов с мумиями.

Сообщается, что вместе с этими уникальными находками ученые нашли еще 28 деревянных статуэток, выполненных в формах древнеегипетских богов. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани на пресс-конференции.

- Саркофаги достаточно хорошо сохранились, местами на них присутствуют даже цвета. По предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2 700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати, - сообщил аль-Анани.

Также он отметил, что саркофаги были обнаружены археологами поэтапно, в ходе раскопок, которые идут с августа 2019 года. При этом отмечается, что эта находка первая, которую можно отнести к категории крупных, в 2020 году, пишут РИА Новости.