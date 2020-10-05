Красотка-стюардесса из России восхитила фанатов откровенными фото

Российская стюардесса. Фото: инстаграм alenastewardess

Российская стюардесса Алена Глухова опубликовала у себя в Instagram новую серию снимков. Весьма пикантные снимки сразу же привели ее подписчиков в восторг.

На снимках молодая девушка позирует в бежевом боди, стоя у двери балкона. В подписи к посту Алена поделилась, что теперь она носит под сердцем малыша.

Теперь стюардесса в положении. Фото: инстаграм alenastewardess

Однако интересное положение бортпроводницы лишь еще больше красит ее фигуру.

- Беременность явно украшает! Теперь живот можно больше не втягивать, - подписала Глухова. Срок своей беременности она уточнять не стала, но, судя по животу, явно небольшой.

Также девушка рассказала, что ее очень веселит необходимость "кушать за двоих". Принимать пищу приходится хоть и не огромными порциями, но значительно чаще.