Вирусолог рассказал о сроках возможного повторного заражения коронавирусом

Вирусолог сообщил, что антитела после перенесенного COVID-19 сохраняются полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение полугода после заражения, заявил вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Специалист сделал подобное заключение после наблюдения за переболевшими. Чепурнов рассказал, что у большинства из них через три-четыре месяца после выздоровления снижается уровень антител или они полностью исчезают, а уже через пять-шесть месяцев после болезни клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

- Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся, - заявил Чепурнов в беседе с URA.RU.

Вирусолог также рассказал, что сейчас как раз ведёт наблюдение за пациентом, у которого месяц назад результаты обследования иммунной системы были "прекрасными", однако спустя шесть месяцев после первого заражения коронавирусом мужчина вновь заболел коронавирусом.

- Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения, - отметил Чепурнов.