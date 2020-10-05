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Владельцев крупных собак могут обязать проходить кинологические курсы

Данное предложение поступило от общественников на имя главы МВД Владимира Колокольцева
Елена АКИМОВА
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Владельцев крупных собак могут обязать проходить кинологические курсы

Владельцев крупных собак могут обязать проходить кинологические курсы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести обязательные курсы кинологов для людей, которые завели собаку крупной породы.

В обращении общественник отмечает, что в СМИ часто появляются новости о нападении собак на человека. Жертвами становятся взрослые и дети, так как отбиться от крупного животного очень проблематично.

Эти страшные случаи Курдесов связывает с неумелым воспитанием собаки. При неверном подходе животное может стать угрозой не только для посторонних людей, которые встречаются на улице, но и для самого владельца такой собаки.

- В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов, — цитирует сайт RT обращение.

Пока в ведомстве не отреагировали на предложение.

Ранее сообщалось, что в России начали начали применять методику, при которой собака сможет определять COVID-19. Программу тренировок разработали российские ученые.

Длительность тренировок животных — несколько месяцев. Собак могут использовать в российских аэропортах, пишет газета "Известия".