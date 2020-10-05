Может ли раздельный сон супругов привести к разводу, объяснила психолог Фото: Shutterstock

Должны ли супруги обязательно спать вместе и свидетельствуют ли разные спальни о глубоких проблемах в отношениях? Таким вопросом задаются многие, а в обществе укоренилось мнение, что если пара спит раздельно, то до расставания совсем недалеко.

Однако специалисты смотрят на эту проблему не так радикально. Психолог Елена Данилова подчеркивает, что совместный сон у мужа в жены в России прижился не так давно. Во многом это обусловлено стесненными жилищными условиями, невозможностью поставить две кровати в квартире.

- Сон — очень важная часть жизни любого человека. Именно во время него происходят обработка и «пересчёт» информации, полученной за день. Поэтому если вы хотите дольше сохранять жизненную активность и быть эффективным работником, стоит уделять ночному отдыху такое же пристальное внимание, как и правильному питанию, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Часто у пары различаются биологические часы, кто-то может храпеть, перетягивать на себя одеяло – все это нарушает процесс отдыха, провоцирует недосып.

Недостаток сна приводит к набору лишнего веса, снижению сексуального влечения, что явно не идет на пользу отношениям.

- А значит, ночью правильнее находиться одному, чтобы утром встретиться со своей второй половинкой обновлённым и начать день, как будто заново родился,- заключает Елена Данилова.

Раздельно спят примерно 40% российских пар, приводит статистику сексолог Инна Глуз-Широкова. У нее иной взгляд на ситуацию – эти пары сталкиваются с проблемами в отношениях, причём не только интимного, но и эмоционального характера.

- Возможно, любящим друг друга людям в какой-то момент стало сложно находиться близко на такой ограниченной территории, как кровать,- отмечает специалист.

Исключения составляют ситуации, когда никто не чувствует дискомфорта и разлада по этому поводу.

- Куда важнее не как спят люди, а как относятся друг к другу, проявляют ли теплоту и заботу. А с возрастом процент пар, которые спят раздельно, только растет,- считает Глуз-Широкова.

Ранее астролог объяснила, как правильно толковать свои сны. В этом деле важно попытаться вспомнить сон в самых мелких подробностях, а желательно их даже записать, сообщает Пятый канал.