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Коронавирус Covid-19

В США заявили, что Трамп скрыл свой первый положительные тест на коронавирус

По данным WSJ, он знал о заражении уже 1 октября, но вместо заявления о заражении президента Белы дом сообщил о заражении советницы Хоуп Хикс
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус

Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп скрыл положительный результат своего первого теста на коронавирус, сообщили источники The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что президент решил дождаться результатов второго, более точного исследования.

Издание утверждает, что Трамп знал о результатах теста на коронавирус ещё вечером 1 октября до того, как в эфире телеканала Fox News сообщил о коронавирусе у своей советницы Хоуп Хикс.