В США заявили, что Трамп скрыл свой первый положительные тест на коронавирус

Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп скрыл положительный результат своего первого теста на коронавирус, сообщили источники The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что президент решил дождаться результатов второго, более точного исследования.

Издание утверждает, что Трамп знал о результатах теста на коронавирус ещё вечером 1 октября до того, как в эфире телеканала Fox News сообщил о коронавирусе у своей советницы Хоуп Хикс.