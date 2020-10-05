Шесть человек погибли после того, как грузовик врезался в рынок

В Китае грузовик врезался в рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 5 октября, грузовик врезался в рынок в китайской провинции Ганьсу. Агентство "Синьхуа" сообщает, что в результате столкновения шесть человек погибли и 14 ранены.

Инцидент произошёл на рынке сельскохозяйственной продукции в районе деревни Чабучжэнь в городском округе Динси.

Сообщается также, что все пострадавшие в тяжёлом состоянии, пять человек погибли на месте, а шестой - после госпитализации. Почему водитель потерял управление грузовиком пока не выяснено. Обстоятельства происшествия местные власти ещё устанавливают.