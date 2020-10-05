В Госдуме предложили убрать навязчивую рекламу из коммунальных платежек Фото: Евгения ГУСЕВА

Из коммунальных платежек может исчезнуть реклама. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутат Виктор Зубарев обратился в Минстрой с предложением избавить потребителей от коммерческих предложений, а для управляющих компаний, которые принимают решение о размещении рекламы – ввести штрафы.

В Общественной палате РФ, «Деловой России» и Институте развития правового общества поддерживают предложение парламентария. В первую очередь потому, что часто рекламные листовки сформированы таким образом, что вводят в заблуждение жильцов.

Многие пенсионеры получают листовки с предложением по замене радиаторов, пластиковых окон и обещаем сделать это за счет завода-производителя.

- Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать, — комментирует «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В 2018 году в России была запрещена реклама на квитанциях, кроме социальной и справочной информации. Это стало удобной лазейкой для рекламодателей.

Если предложение от парламентария будет принято, то коммерческие предложения на платежках запретят, а в случае нарушения юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Но у проблемы есть и обратная сторона, подчеркивают эксперты - реклама позволяет УК снижать расходы на бумажные документы, сообщает телеканал «360».