Россиянки в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россиянки в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет. Постепенно число долгожителей растет, 1 января 2002 года столетний юбилей отпраздновали 23 000 россиян: среди них 7005 мужчин и 15 893 женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Регионы, где больше всего женщин-долгожителей:
Москва -5099,
Санкт-Петербург - 2556,
Астраханская область – 582,
Московская область – 411,
Краснодарский край - 348.
Регионы, где больше всего мужчин-долгожителей:
Москва - 2585,
Санкт-Петербург - 911,
Московская область – 278,
Краснодарский край – 211,
Астраханская область - 170.
По данным Минздрава, в 2019 году средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года.
Эксперты уверяют, что ресурс человеческого организма рассчитан на 120 лет, но часто люди умирают, прожив чуть больше половины отмерянного срока. Виной всему пагубные привычки, неправильный образ жизни, NEWS.ru.
Ранее в Росстате назвали соотношение мужчин и женщин на начало 2020 года. По данным ведомства, на 1 тысячу женщин приходится 866 мужчины, пишет RT.