Россиянки в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянки в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет. Постепенно число долгожителей растет, 1 января 2002 года столетний юбилей отпраздновали 23 000 россиян: среди них 7005 мужчин и 15 893 женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Регионы, где больше всего женщин-долгожителей:

Москва -5099,

Санкт-Петербург - 2556,

Астраханская область – 582,

Московская область – 411,

Краснодарский край - 348.

Регионы, где больше всего мужчин-долгожителей:

Москва - 2585,

Санкт-Петербург - 911,

Московская область – 278,

Краснодарский край – 211,

Астраханская область - 170.

По данным Минздрава, в 2019 году средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года.

Эксперты уверяют, что ресурс человеческого организма рассчитан на 120 лет, но часто люди умирают, прожив чуть больше половины отмерянного срока. Виной всему пагубные привычки, неправильный образ жизни, NEWS.ru.

Ранее в Росстате назвали соотношение мужчин и женщин на начало 2020 года. По данным ведомства, на 1 тысячу женщин приходится 866 мужчины, пишет RT.