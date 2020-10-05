Путин поздравил педагогов с Днём учителя

Президент поздравил российских педагогов с профессиональным праздником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В своём поздравлении Путин заявил, что уверен в добросовестном продолжении труда российских учителей и бережном сохранении и развитии "замечательных традиций отечественного образования".

Президент также заявил, что преподаватели продолжат "достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию".

- ... Все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого, - сказано в поздравлении главы государства.

Кроме того, Владимир Путин обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что они выбрали "сложную, но в высшей степени благородную профессию".

День учителя традиционно отмечается в России 5 октября.