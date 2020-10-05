Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле страны с территории Армении. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель азербайджанского министерства обороны заявили ракетном обстреле государства с территории Армении. Об этом говорится в сообщении военного ведомства в понедельник, 5 октября.

- Ранним утром технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана обнаружили пуск ракет по территории Азербайджана с позиций в трех армянских районах: Джермукского, Кафанского и Бердского, - говорится в заявлении.

В свою очередь, министерство обороны Армении говорит, что Азербайджан с большой интенсивностью обстреливает Степанакерт из ракет. Армянское военное ведомство также опровергло заявление Азербайджана о ракетном обстреле.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил уверенность, что России может оказать Еревану помощь для обеспечения безопасности государства, в том числе применит при необходимости свои вооруженные силы. Он также отметил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть поднят на обсуждении в рамках Минской группы ОБСЕ.